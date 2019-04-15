ظريف: نستعد للتعاون مع فرنسا لتسوية القضايا في المنطقة

طهران (إسنا)- تسلم وزير الخارجية محمد جواد ظريف، يوم الاحد، نسخة عن أوراق اعتماد السفير الفرنسي الجديد "فيليب تيي بو".

وأشار ظريف خلال اللقاء، الى العلاقات التاريخية والطويلة الأمد بين البلدين ووجود رؤية إيجابية لدى الشعب الايراني تجاه فرنسا، داعياً الى تذليل العقبات الراهنة في علاقات البلدين بالاعتماد على الفطنة والحكمة التي يتمتع بها مسؤولو البلدين، مشيرا الى تواجد زمرة منافقي خلق الارهابية في الاراضي الفرنسية معتبراً ذلك الامر إحدى المشاكل الموجودة بين البلدين.

كما أعلن وزير الخارجية عن استعداد ايران للحوار والتعاون مع المسؤولين الفرنسيين لتسوية مشاكل المنطقة، مشيراً الى التطورات الخطيرة التي وقعت مؤخراً في شمال أفريقيا ومن بينها في ليبيا والسودان، معتبرا تلك المشاكل نتيجة تدخل بعض الدول العربية في المنطقة.

وفي جانب آخر من اللقاء، انتقد ظريف البيان الاخير لمجموعة الدول السبع الصناعية وتصريحات السفير الفرنسي في امريكا حول الانشطة السلمية النووية الايرانية، معتبرا استمرار هكذا مواقف أمراً مدمراً للاتفاق النووي بين الجانبين.

بدوره أشار السفير الفرنسي الجديد الى المباحثات الاخيرة بين الرئيسين الايراني والفرنسي، مؤكداً على عزم فرنسا لاستمرار المباحثات مع ايران حول القضايا الاقليمية والدولية.

وأضاف، ان موقف وارادة فرنسا مثلما جرى التأكيد على ذلك خلال المباحثات الهاتفية للرئيس الفرنسي مع الدكتور روحاني، هي المشاركة في الاتفاق النووي ودعم وتنفيذ التعهدات الواردة فيه من قبل الجانبين، مشيرا الى تنفيذ التزامات الجمهورية الاسلامية الايرانية تجاه الاتفاق النووي وجهود ودور فرنسا في انشاء وتقديم آلية اينستكس".

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