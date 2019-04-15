إيران تدين مزاعم بومبیو بشأن تدخلها في شؤون فنزويلا

طهران (إسنا)- شجب المتحدث بإسم الخارجية الايرانية سيد عباس موسوي، مزاعم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بشأن تدخل ايران في الشؤون الداخلية لفنزويلا، واصفاً تلك المزاعم بـ"المثيرة للسخرية" .

ونوه المتحدت بإسم الخارجية الى أن أمريكا ترامب تريد تحويل أمريكا اللاتينية الى حديقة خلفية لها كما كان في القرن التاسع عشر بغض النظر عن يقظة شعوب العالم والشعوب الامريكية وعجلة الزمن لن تعود الى الوراء أبداً.

وأكد موسوي أنه في الوقت الذي يسعى فيه الخبراء الايرانيون بطلب من الحكومة الفنزويلية للمساعدة على تحسين نظامي الماء والكهرباء في هذا البلد، قامت أمريكا بنهب 30 مليار دولار من احتياطي فنزويلا من العملة الصعبة واستهدفت شعبها بالإرهاب الاقتصادي وتطلب منه إما الانتفاض ضد حكومته المشروعة أو تحمل الجوع، لافتاً الى ان الاجراء الامريكي هذا هو تدخل صارخ وتعسفي في الشؤون الداخلية لفنزويلا ومدان بشدة.

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