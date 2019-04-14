  • الأحد / ١٤ أبريل ٢٠١٩ / ١٥:٤١
  • عنوان: السیاسة
  • رمز الخبر: 98012510531
  • Journalist : 71475

عراقجي یحذر فرنسا بعد تغریدة سفیرها لدی أمریکا

طهران(إسنا) - رد نائب وزیر الخارجية للشؤون السیاسیة عبر تغریدة نشرها علی موقع تویتر علی مواقف السفیر الفرنسي الأخیرة لدی واشنطن حول تخصیب الیورانیوم.

وکتب قائلا: اذا بینت تغریدات جرار ارو، مواقف فرنسا فاننا نواجه انتهاكا صارخا للاتفاق النووي وطبیعته وأهدافه وکذلك قرار 2231 . هناك حاجة لشفافیتها من قبل باریس عاجلا أو نحن نقوم بما یتناسب مع ذلك.

انتهی

  • ترجمة و تحریر منصورة حسنی

التعليقات

You are replying to: .