عراقجي یحذر فرنسا بعد تغریدة سفیرها لدی أمریکا

طهران(إسنا) - رد نائب وزیر الخارجية للشؤون السیاسیة عبر تغریدة نشرها علی موقع تویتر علی مواقف السفیر الفرنسي الأخیرة لدی واشنطن حول تخصیب الیورانیوم.

وکتب قائلا: اذا بینت تغریدات جرار ارو، مواقف فرنسا فاننا نواجه انتهاكا صارخا للاتفاق النووي وطبیعته وأهدافه وکذلك قرار 2231 . هناك حاجة لشفافیتها من قبل باریس عاجلا أو نحن نقوم بما یتناسب مع ذلك.

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