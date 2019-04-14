ظریف یوجه رسائل لنظرائه في العالم ردا علی قرار ترامب ضد الحرس الثوري

طهران(إسنا) – أکد وزیر الخارجیة محمد جواد ظریف علی أنه تم تدشین الآلیة المالية الأوروبیة "إنستکس" في إيران خلال الأیام الماضیة قائلا ان الأوروبیین متخلفون في تنفیذ التزاماتهم تجاه إيران.

وأکد ظریف للصحفیین ان هذه الخطوة هي الخطوة التمهیدیة من قبل الأوروبیین وهم قدموا إلتزامات عدیدة. وکان من الضروري تطبیق إنستکس للبدء بتنفیذ هذه الإلتزامات ویجب أن یقوم الأوروبیون بتطبیق تعهداتهم وهم متخلفون جدا ویجب ان لایتصوروا ان ایران ستبقی بانتظارهم.

وحول الإجراءات الإيرانية بشأن القرار الأمریکي الأخیر ضد الحرس والرسالة التي بعث بها الی أمین عام الأمم المتحدة أنطونیو غوتیریش ومجلس الأمن قال انه وجه رسالة لغوتیریش وأکد فیها علی کون الخطوة الأمریکیة الأخیرة غیر مشروعة وعلی سیاساتها الخاطئة في المنطقة وتداعیاتها.

وصرح انه علی صعید العلاقات الثنائية مع الدول الأخری أیضا من المقرر أن یتم إرسال رسائل من جانب ظریف الی نظرائه في کافة الدول.

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