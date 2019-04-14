اندونيسيا تعين سفيرا جديدا لها في دمشق

طهران(إسنا) - نقلت صحيفة الوطن السورية عن مصادر في السفارة الإندونيسية بسوريا، عن تعيينها، واجد فوزي، سفيراً جديداً لها لدى دمشق، والذي سيبدأ مهامه بعد الانتهاء من الانتخابات المقررة في 17 الشهر الجاري في أندونيسيا.

وسبق للسفير الجديد أن عمل سفيراً لبلاده في اليمن، سيأتي إلى دمشق خلفاً للسفير السابق جوكو هاريانتو الذي انتهت مهامه أواخر العام الماضي.

وجرت في مبنى السفارة الإندونيسية بدمشق أمس، الانتخابات الرئاسية والبرلمانية للرعايا الموجودين في دمشق بعدما جرت الانتخابات في محافظتي اللاذقية وحلب، القائم بأعمال السفارة آندري نوفيانشا.



وقال نوفيانشاه حول سير العملية الانتخابية: «نجري الانتخابات العامة الرئاسية والنيابية في سوريا، التي تربطنا بها علاقات متينة، والوضع فيها مستقر وآمن». معتبراً أن «الوضع في سوريا عاد إلى الاستقرار لذلك نستطيع أن نقيم النشاطات لجاليتنا في سوريا بسهولة ونستقبل الطلاب في السفارة ويتنقلون بين السفارة ومبيتهم بسهولة ما يدل على الأمن والاستقرار في ربوع سوريا».

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