قوات الاحتلال تهاجم مدرسة في نابلس

طهران(إسنا) - أصيب العشرات من الطلبة بحالات اختناق اليوم الاحد عقب إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز السام صوب مدرسة عوريف الثانوية جنوب نابلس شمال الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال هاجمت المدرسة بقنابل الغاز، ما أدى لإصابة عشرات الطلبة بالاختناق، جرى إسعافهم ميدانيًا، فيما نقل أحد الطلبة للمركز الصحي في القرية لتلقي العلاج.

واكدت المصادر بعدم انتظام الدراسة بالشكل المعتاد.

وتشهد مدرسة عوريف الثانوية اعتداءات متكررة من قبل المستوطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث أخلت إدارة المدرسة الطلبة ثماني مرات خلال الفصل الدراسي الأول وست مرات منذ بداية الفصل الدراسي الثاني.

وفي المياه الساحلية لقطاع غزة أقدمت قوات بحرية الإحتلال على إطلاق الرصاص صوب الصيادين الفلسطينيين ما أدى إلى إصابة صياد.

وقالت مصادر صحفية في قطاع غزة اليوم إن شابًا فلسطينيًا (23 عامًا) أصيب برصاص بحرية الاحتلال قبالة بحر منطقة السودانية.

واضافت المصادر أن بحرية الاحتلال طاردت أحد قوارب الصيادين في بحر منطقة السودانية على بعد ثلاثة أميال وأطلقت الرصاص صوبه، ما أدى إلى إصابته بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في رقبته وظهره.

ونقل الصياد الجريح إلى مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة لتلقي العلاج وحالته وصفت بالمتوسطة.

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