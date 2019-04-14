أربعة أفلام إيرانية تنافس في مهرجان الأوروغواي

طهران(إسنا) - ستستضیف الجولة الـ37 لمهرجان الأوروغواي السینمائي الدولي في أمریکا الجنوبیة أربعة أفلام إيرانية قصیرة وطویلة.

الفیلم السینمائي الإيراني «درساج» (الترويض)من إخراج بویا بادکوبه ینافس في القسم التنافسي"المخرجون الجدد" للمهرجان أفلاما من دول البرازیل والبرتغال وفرنسا والمکسیك والأرجنتین والصین وروسیا وصربیا ورومانیا.

أما في قسم البانوراما للأفلام الطویلة الدولیة للمهرجان یمثل الفیلم «بدون تاریخ، بدون امضا» (بلا تاریخ، بلا توقیع)إيران وفي القسم التنافسي للأفلام القصیرة لمهرجان الأوروغواي یشارك الفیلمان «وقت نهار»(وقت الغداء)من إخراج علیرضا قاسمي و «در خلاف جهت ساعت» (في الاتجاه المعاکس لعقارب الساعة)من إخراج بدرام یزداني.

ویقام المهرجان بدء من 17 الی 28 أبریل/نیسان الجاري.

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