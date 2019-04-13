قطر تكشف شرطها الوحيد لحل أزمة الخليج الفارسي

طهران(إسنا) - قال وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال مؤتمر صحفي مع نظيرة الألماني، هايكو ماس، إنه يأمل في أن تسود أجواء من الحكمة لوضع حد لأزمة الخليج الفارسي.

وأكد الوزير القطري في كلمته أن قطر منفتحة على الحوار غير المشروط الذي يجب أن يكون وفقا للقانون الدولي ولا ينتهك سيادة أي دولة ولا يكون على حساب كرامة أي دولة، وأشار إلى أن بلاده لا يمكنها التحكم في أزمة الخليج الفارسي، مؤكدا أنها "لم تكن سببا فيها".

وتابع "آل ثاني": "نحن نرى أن من يدفع الثمن هي شعوبنا التي تفرقت وتشتت، ما زلنا نتطلع إلى أن يكون هناك مجلس تعاون قوي في المستقبل وما زلنا نتطلع إلى أن تعود المياه إلى مجاريها"

واشترط وزير الخارجية القطري لحل الأزمة:"لكن يجب أن تكون هناك نوايا صادقة تسبق أي حل".

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