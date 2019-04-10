نوفوستي: روسيا تزود السعودية بأنظمة مدفعية صاروخية ضاربة

طهران(إسنا) - نقلت وكالة "​نوفوستي​" الروسية عن مصدر في المجمع الصناعي العسكري الروسي أن "​السعودية​ حصلت على دفعة أولى من أنظمة المدفعية الصاروخية الثقيلة "سولنتسيبيوك".

وأشارت إلى أن "​روسيا​ والسعودية اتفقتا على توريد وأنظمة "كورنيت أي أم" الصاروخية المضادة للدبابات، وأنظمة "سولنتسيبيوك" المدفعية الثقيلة، بالإضافة إلى قاذفات الهاون "أ غي إس-30" ورشاشات كلاشينكوف "أ كا-103". انتهی