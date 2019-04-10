نوفوستي: روسيا تزود السعودية بأنظمة مدفعية صاروخية ضاربة

وأشارت إلى أن "روسيا والسعودية اتفقتا على توريد وأنظمة "كورنيت أي أم" الصاروخية المضادة للدبابات، وأنظمة "سولنتسيبيوك" المدفعية الثقيلة، بالإضافة إلى قاذفات الهاون "أ غي إس-30" ورشاشات كلاشينكوف "أ كا-103".
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طهران(إسنا) - نقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن مصدر في المجمع الصناعي العسكري الروسي أن "السعودية حصلت على دفعة أولى من أنظمة المدفعية الصاروخية الثقيلة "سولنتسيبيوك".
وأشارت إلى أن "روسيا والسعودية اتفقتا على توريد وأنظمة "كورنيت أي أم" الصاروخية المضادة للدبابات، وأنظمة "سولنتسيبيوك" المدفعية الثقيلة، بالإضافة إلى قاذفات الهاون "أ غي إس-30" ورشاشات كلاشينكوف "أ كا-103".
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