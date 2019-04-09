أول تصريح لرئيس الجزائر المؤقت

طهران(إسنا) - تعهد الرئيس الجزائري الجديد (يتولى الحكم لمدة 90 يوما)، عبد القادر بن صالح، اليوم الثلاثاء، بأنه سيسعى إلى تسليم السلطة للشعب سريعا جدا في اول تصريح له بعد تكليفه برئاسة البلاد من قبل البرلمان الجزائري.

وكان البرلمان الجزائري قد اعلن في جلسته اليوم رسميا شغور منصب رئاسة الجمهورية، وكلف بن صالح برئاسة البلاد لمدة تسعين يوما طبقا للدستور. انتهی